Володимир Зеленський із сім'єю. Фото: kanalukraina.tv

https://racurs.ua/ua/n131650-zelenskyy-iz-simieu-poyihav-na-vidpochynok-do-omanu-zmi-foto.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський без розголосу відправився разом із сім'єю на відпочинок до Оману. Вранці 5 січня Зеленського з сім'єю помітили в одному з найрозкішніших готелів Оману Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel.

Журналістам вдалося роздобути кілька знімків президента на відпочинку, пише Страна.ua.

Зеленський відпочиває на узбережжі Оманської затоки поблизу столиці країни — міста Маскат.

Вартість однієї ночі проживання у готелі Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel доходить до 4 тис. євро (це вартість президентського люкса).

Журналісти дізналися, що Новий рік президент зустрів у Гуті, потім 2 січня полетів літаком із Івано-Франківська до Києва. Потім без зайвого розголосу Зеленський разом із сім'єю вилетів до Оману.

Журналісти встановили, що глава охорони президента Максим Донець відправився у цю країну завчасно, щоб підготувати поїздку.