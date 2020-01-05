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Ракурс
Володимир Зеленський із сім'єю. Фото: kanalukraina.tv

Зеленський із сім'єю поїхав на відпочинок до Оману — ЗМІ (ФОТО)

5 січ 2020, 14:28
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Президент України Володимир Зеленський без розголосу відправився разом із сім'єю на відпочинок до Оману. Вранці 5 січня Зеленського з сім'єю помітили в одному з найрозкішніших готелів Оману Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel.

Журналістам вдалося роздобути кілька знімків президента на відпочинку, пише Страна.ua.

Зеленський відпочиває на узбережжі Оманської затоки поблизу столиці країни — міста Маскат.

Володимир Зеленський в Омані. Фото: Страна.ua

Вартість однієї ночі проживання у готелі Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel доходить до 4 тис. євро (це вартість президентського люкса).

Володимир Зеленський в Омані. Фото: Страна.ua

Журналісти дізналися, що Новий рік президент зустрів у Гуті, потім 2 січня полетів літаком із Івано-Франківська до Києва. Потім без зайвого розголосу Зеленський разом із сім'єю вилетів до Оману.

Журналісти встановили, що глава охорони президента Максим Донець відправився у цю країну завчасно, щоб підготувати поїздку.


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