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Владимир Зеленский с семьей. Фото: kanalukraina.tv

Зеленский с семьей уехал на отдых в Оман — СМИ (ФОТО)

5 янв 2020, 14:28
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Президент Украины Владимир Зеленский без огласки отправился вместе с семьей на отдых в Оман. Утром 5 января Зеленского с семьей заметили в одном из самых роскошных отелей Омана Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel.

Журналистам удалось заполучить несколько снимков президента на отдыхе, пишет Страна.ua.

Зеленский отдыхает на побережье Оманского залива вблизи столицы страны — города Маската.

Владимир Зеленский в Омане. Фото: Страна.ua

Стоимость одной ночи проживания в отеле Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel доходит до 4 тыс. евро (это стоимость президентского люкса).

Владимир Зеленский в Омане. Фото: Страна.ua

Журналисты узнали, что Новый год президент встретил в Гуте, затем 2 января улетел самолетом из Ивано-Франковска в Киев. Потом без лишней огласки Зеленский вместе с семьей вылетел в Оман.

Журналисты установили, что глава охраны президента Максим Донец отправился в эту страну заблаговременно, чтоб подготовить поездку.


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