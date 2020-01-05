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Ракурс
Цирк. Фото: 112 Украина

Государственные цирки в 2020 году не будут использовать животных в представлениях — Бородянский

5 янв 2020, 13:51
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Государственные цирки в течение 2020 года полностью откажутся от представлений с использованием животных.

Об этом сообщил министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский на своей страничке в Facebook.

Министр отметил, что Украина оставит в прошлом позорное явление эксплуатации животных в цирке. Животные, которые ранее использовались в цирках, будут освобождены.

Бородянский добавил, что правительством разрабатывается стратегия реабилитации животных, которые эксплуатировались в цирках. Все цирковые животные будут переданы реабилитационным центрам.

Как ранее писал «Ракурс», в Кропивницком городской совет запретил передвижным циркам шапито, которые используют в своих представлениях животных, работать на территории города.

Источник: Ракурс


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