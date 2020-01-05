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На Европу надвигается климатическая катастрофа. Фото: From-UA

На Европу надвигается климатическая катастрофа — опасения ученых

5 янв 2020, 13:26
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Европу в ближайшие 100 лет может накрыть климатическая катастрофа. Такое мнение высказали ученые из Гронингенского и Утрехтского университетов (Нидерланды).

Ученые смоделировали несколько вариантов развития ситуации, сообщает Lenta.ua.

Стремительное таяние ледников Гренландии и увеличение количества осадков может спровоцировать изменение направления Северо-Атлантического течения, которое является северо-восточным продолжением Гольфстрима.

Это может стать причиной изменения климата в Европе на более суровый. Вероятность такого прогноза составляет 15%. Но ученые уточняют, что при моделировании не учитывалось таяние арктических льдов, а этот фактор резко повышает процент вероятности развития ситуации по данному сценарию.

Ученые надеются, что изменение направления Северо-Атлантического течения, которое несет к европейским берегам теплую воду из Мексиканского залива, будет временным и недолгим. В ином случае Европе грозит сильное и длительное похолодание.


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