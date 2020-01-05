Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Во Владивостоке более 30 автомобилей провалились под лед. Фото: Газета.ru

Во Владивостоке более 30 автомобилей провалились под лед (ФОТО, ВИДЕО)

5 янв 2020, 12:44
999

ВоВладивостоке более 30 автомобилей рыбаков, которые были припаркованы в бухте Воевода на острове Русском, провалились под лед.

Инцидент произошел сегодня утром, сообщает пресс-служба МЧС России.

Автомобили были припаркованы в пяти метрах от берега, глубина в этом месте достигает 1,5−2 м. Машины частично уши под лед, некоторым рыбакам удалось самостоятельно выехать на берег.

Во Владивостоке более 30 автомобилей провалились под лед. Фото: Газета.ru

Во Владивостоке более 30 автомобилей провалились под лед. Фото: Газета.ru

Во Владивостоке более 30 автомобилей провалились под лед. Фото: Газета.ru

На место происшествия отправились 14 спасателей, пять единиц техники и три сотрудника полиции. В результате происшествия никто не пострадал.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...
Новости
Последние новости