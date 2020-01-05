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Ракурс
У Владивостоці більше 30 автомобілів провалилися під лід. Фото: Газета.ru

У Владивостоці більше 30 автомобілів провалилися під лід (ФОТО, ВІДЕО)

5 січ 2020, 12:44
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У Владивостоці більше 30 автомобілів рибалок, які були припарковані в бухті Воєвода на острові Руському, провалилися під лід.

Інцидент стався сьогодні вранці, повідомляє прес-служба МНС Росії.

Автомобілі були припарковані у п’яти метрах від берега, глибина в цьому місці сягає 1,5−2 м. Машини частково пішли під лід, деяким рибалкам вдалося самостійно виїхати на берег.

У Владивостоці більше 30 автомобілів провалилися під лід. Фото: Газета.ru

У Владивостоці більше 30 автомобілів провалилися під лід. Фото: Газета.ru

У Владивостоці більше 30 автомобілів провалилися під лід. Фото: Газета.ru

На місце події вирушили 14 рятувальників, п’ять одиниць техніки і троє співробітників поліції. У результаті події ніхто не постраждав.

Джерело: Ракурс


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