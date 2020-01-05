Михайло Гаврилюк. Фото: Politica.com.ua

https://racurs.ua/ua/n131646-eks-nardep-gavryluk-pobuduvav-u-karpatah-trypoverhovyy-budynok-foto-video.html

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Екс-нардеп Михайло Гаврилюк побудував у Карпатах біля озера і водоспаду триповерховий будинок загальною площею 550 кв. м. Земельна ділянка з будинком розташована в селі Нижній Березів Косівського району Івано-Франківської області.

Місцеві жителі називають особняк «будинком Гаврилюків», повідомляє TK Media.

Місцеві жителі відразу розповіли журналістам, як проїхати до «дому Гаврилюків». На місці будівництва журналісти застали робітника, який представився братом тестя Гаврилюка.

Гаврилюк у серпні 2019 року подавав декларацію перед закінченням повноважень нардепа. У ній колишній обранець народу задекларував 381 тис. грн зарплати. Інших доходів Гаврилюк не показав.

Дружина Гаврилюка отримала 6,88 тис. грн державної допомоги на народження дитини. Можна зробити висновок, що дружина колишнього нардепа не працює і не має інших доходів.

Крім того, у сім’ї Гаврилюків є кросовер SsangYong, який був помічений біля будинку. Гаврилюк стверджує, що придбав автомобіль за 98 тис. грн.

У декларації нардепа відсутня інформація про будинок у Карпатах, об'єктах незавершеного будівництва або володіння земельною ділянкою.

Гаврилюк підтвердив, що йому дійсно належить триповерховий будинок у Карпатах. Екс-нардеп стверджує, що ділянка належить родині його дружини, а дружина забезпечує Гаврилюка матеріально. Сам колишній нардеп покладає великі надії на проект і особисто займається будівництвом.