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Ракурс
Михаил Гаврилюк. Фото: Politica.com.ua

Экс-нардеп Гаврилюк построил в Карпатах трехэтажный дом (ФОТО, ВИДЕО)

5 янв 2020, 12:03
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Экс-нардеп Михаил Гаврилюк построил в Карпатах возле озера и водопада трехэтажный дом общей площадью 550 кв. м. Земельный участок с домом расположен в селе Нижний Березов Косовского района Ивано-Франковской области.

Местные жители называют особняк «домом Гаврилюков», сообщает TK Media.

Местные жители сразу рассказали журналистам, как проехать к «дому Гаврилюков». На месте стройки журналисты застали рабочего, который представился братом тестя Гаврилюка.

Гаврилюк в августе 2019 года подавал декларацию перед уходом из должности нардепа. В ней бывший избранник народа задекларировал 381 тыс. грн зарплаты. Других доходов Гаврилюк не показал.

«Дом Гарилюков». Фото: TK Media

Жена Гаврилюка за декларируемый период получила 6,88 тыс. грн государственной помощи на рождение ребенка. Можно сделать вывод, что супруга бывшего нардепа не работает и не имеет других доходов.

Кроме того, у семьи Гаврилюков есть кроссовер SsangYong, который также был замечен возле строящегося дома. Гаврилюкутверждает, что приобрел автомобиль за 98 тыс. грн.

«Дом Гарилюков». Фото: TK Media

В декларации нардепа отсутствует информация о доме в Карпатах, объектах незаконченного строительства или владении земельным участком.

Гаврилюк подтвердил, что ему действительно принадлежит трехэтажный дом в Карпатах. Экс-нардеп утверждает, что участок принадлежит семье его жены, а супруга обеспечивает Гаврилюка материально. Сам бывший нардеп возлагает большие надежды на проект и лично занимается строительством.


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