Михаил Гаврилюк. Фото: Politica.com.ua

https://racurs.ua/n131646-eks-nardep-gavriluk-postroil-v-karpatah-trehetajnyy-dom-foto-video.html

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Экс-нардеп Михаил Гаврилюк построил в Карпатах возле озера и водопада трехэтажный дом общей площадью 550 кв. м. Земельный участок с домом расположен в селе Нижний Березов Косовского района Ивано-Франковской области.

Местные жители называют особняк «домом Гаврилюков», сообщает TK Media.

Местные жители сразу рассказали журналистам, как проехать к «дому Гаврилюков». На месте стройки журналисты застали рабочего, который представился братом тестя Гаврилюка.

Гаврилюк в августе 2019 года подавал декларацию перед уходом из должности нардепа. В ней бывший избранник народа задекларировал 381 тыс. грн зарплаты. Других доходов Гаврилюк не показал.

Жена Гаврилюка за декларируемый период получила 6,88 тыс. грн государственной помощи на рождение ребенка. Можно сделать вывод, что супруга бывшего нардепа не работает и не имеет других доходов.

Кроме того, у семьи Гаврилюков есть кроссовер SsangYong, который также был замечен возле строящегося дома. Гаврилюкутверждает, что приобрел автомобиль за 98 тыс. грн.

В декларации нардепа отсутствует информация о доме в Карпатах, объектах незаконченного строительства или владении земельным участком.

Гаврилюк подтвердил, что ему действительно принадлежит трехэтажный дом в Карпатах. Экс-нардеп утверждает, что участок принадлежит семье его жены, а супруга обеспечивает Гаврилюка материально. Сам бывший нардеп возлагает большие надежды на проект и лично занимается строительством.