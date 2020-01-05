На Європу насувається кліматична катастрофа. Фото: From-UA

https://racurs.ua/ua/n131648-na-ievropu-nasuvaietsya-klimatychna-katastrofa-pobouvannya-vchenyh.html

Ракурс

Європу в найближчі 100 років може накрити кліматична катастрофа. Таку думку висловили вчені з Гронінгенского і Утрехтського університетів (Нідерланди).

Вчені змоделювали кілька варіантів розвитку ситуації, повідомляє Lenta.ua.

Стрімке танення льодовиків Гренландії і збільшення кількості опадів може спровокувати зміну напрямку Північно-Атлантичної течії, яка є північно-східним продовженням Гольфстріму.

Це може стати причиною зміни клімату в Європі на більш суворий. Ймовірність такого прогнозу становить 15%. Але вчені уточнюють, що під час моделювання не враховувалося танення арктичних льодів, а цей фактор різко підвищує відсоток ймовірності розвитку ситуації за таким сценарієм.

Вчені сподіваються, що зміна напрямку Північно-Атлантичної течії, яка несе до європейських берегів теплу воду з Мексиканської затоки, буде тимчасовим і недовгим. В іншому випадку Європі загрожує сильне і тривале похолодання.