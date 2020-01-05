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Ракурс
Цирк. Фото: 112 Україна

Державні цирки в 2020 році не використовуватимуть тварин у виставах — Бородянський

5 січ 2020, 13:51
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Державні цирки протягом 2020 року повністю відмовляться від вистав із використанням тварин.

Про це повідомив міністр культури, молоді і спорту України Володимир Бородянський на своїй сторінці в Facebook.

Міністр зазначив, що Україна залишить у минулому ганебне явище експлуатації тварин у цирку. Тварини, які раніше використовувалися у цирках, будуть звільнені.

Бородянський додав, що урядом розробляється стратегія реабілітації тварин, які експлуатувалися у цирках. Усі циркові тварини будуть передані реабілітаційним центрам.

Як раніше писав «Ракурс», у Кропивницькому міська рада заборонила циркам шапіто, які використовують у своїх виставах тварин, працювати на території міста.

Джерело: Ракурс


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