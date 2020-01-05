Цирк. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n131649-derjavni-cyrky-v-2020-roci-ne-vykorystovuvatymut-tvaryn-u-vystavah-borodyanskyy.html

Ракурс

Державні цирки протягом 2020 року повністю відмовляться від вистав із використанням тварин.

Про це повідомив міністр культури, молоді і спорту України Володимир Бородянський на своїй сторінці в Facebook.

Міністр зазначив, що Україна залишить у минулому ганебне явище експлуатації тварин у цирку. Тварини, які раніше використовувалися у цирках, будуть звільнені.

Бородянський додав, що урядом розробляється стратегія реабілітації тварин, які експлуатувалися у цирках. Усі циркові тварини будуть передані реабілітаційним центрам.

Як раніше писав «Ракурс», у Кропивницькому міська рада заборонила циркам шапіто, які використовують у своїх виставах тварин, працювати на території міста.