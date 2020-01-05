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Цирк. Фото: 112 Україна
Державні цирки в 2020 році не використовуватимуть тварин у виставах — Бородянськийhttps://racurs.ua/ua/n131649-derjavni-cyrky-v-2020-roci-ne-vykorystovuvatymut-tvaryn-u-vystavah-borodyanskyy.htmlРакурс
Державні цирки протягом 2020 року повністю відмовляться від вистав із використанням тварин.
Про це повідомив міністр культури, молоді і спорту України Володимир Бородянський на своїй сторінці в Facebook.
Міністр зазначив, що Україна залишить у минулому ганебне явище експлуатації тварин у цирку. Тварини, які раніше використовувалися у цирках, будуть звільнені.
Бородянський додав, що урядом розробляється стратегія реабілітації тварин, які експлуатувалися у цирках. Усі циркові тварини будуть передані реабілітаційним центрам.
Як раніше писав «Ракурс», у Кропивницькому міська рада заборонила циркам шапіто, які використовують у своїх виставах тварин, працювати на території міста.
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