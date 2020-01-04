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Ракурс
Владимир Зеленский. Фото: ZN.ua

Зеленский в 2019 году получил почти 5 млн грн от «Квартала 95» (ДОКУМЕНТ)

4 янв 2020, 21:15
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Президент Украины Владимир Зеленский поспешил задекларировать свои доходы, которые он получил в конце 2019 года от ООО «Квартал 95».

Информация об этом появилась в электронной декларации президента.

Скриншот декларации Владимира Зеленского за 2019 год

Зеленский указал, что 27 декабря 2019 года он получил от ООО «Квартал 95» 4,88 млн грн роялти и 104 тыс. грн компенсации за пользование торговой маркой.

Следует заметить, что за 2018 год Зеленский в декларации указал, что получил от ООО «Квартал ТВ» всего 4 тыс. грн роялти. За год сумма дохода выросла в 1250 раз.

Скриншот декларации Владимира Зеленского за 2018 год

Напомним, что роялти представляет собой вид лицензионного денежного вознаграждения за использование авторских прав, франшиз, патентов и других видов собственности. Роялти получила широкое распространение во франчайзинге, в нём денежная компенсация взимается за торговую марку, логотип, слоганы, корпоративную музыку и другие знаки, по которым конечный покупатель может отличить компанию от конкурентов.

Источник: Ракурс


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