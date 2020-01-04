Дональд Трамп. Фото: Цензор.НЕТ

https://racurs.ua/n131636-belyy-dom-otkazalsya-predostavit-perepisku-o-zaderjanii-voennoy-pomoschi-ukraine-smi.html

Ракурс

Задержание военной помощи Украине со стороны США является одним из главных аргументов демократов в деле об импичменте. Белый дом наотрез отказался предоставить журналистам документы о блокировании военной помощи Украине со стороны президента США Дональда Трампа.

Журналистам стало известно о переписке и.о. начальника Белого дома с одним из сотрудников управления, в которой они обсуждали блокирование оказания военной помощи Украине, сообщает The New York Times.

Сотрудница Белого дома Дионна Харди заявила, что не может предоставить переписку с обсуждением внутренней политики, участниками которой являются сотрудники администрации президента.

По мнению Харди, обнародование данной переписки помешает откровенному обмену мнениями сотрудников Белого дома, что очень важно для эффективной работы правительства.

Как известно, 19 ноября 2019 года группа сенаторов-демократов обратилась в Министерство обороны США с требованием предоставить отчет об оказании военной помощи Украине.

Стало известно, что Трамп в июле распорядился задержать военную помощь Украине, и произошло это за несколько дней до его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По мнению демократов, задержка военной помощи Украине являлась для Трампа рычагом, с помощью которого он оказывал давление на Зеленского в вопросе начала расследования против Байденов.