Дональд Трамп. Фото: Цензор.НЕТ

https://racurs.ua/ua/n131636-bilyy-dim-vidmovyvsya-nadaty-perepysku-pro-zatrymannya-viyskovoyi-dopomogy-ukrayini-zmi.html

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Затримання військової допомоги Україні з боку США є одним із головних аргументів демократів у справі про імпічмент. Білий дім навідріз відмовився надати журналістам документи про блокування військової допомоги Україні з боку президента США Дональда Трампа.

Журналістам стало відомо про листування в.о. начальника Білого дому з одним із співробітників управління, у якому вони обговорювали блокування надання військової допомоги Україні, повідомляє The New York Times.

Співробітниця Білого дому Діонна Гарді заявила, що не може надати переписку з обговоренням внутрішньої політики, учасниками якої є співробітники адміністрації президента.

На думку Гарді, оприлюднення даного листування завадить відвертому обміну думками співробітників Білого дому, що дуже важливо для ефективної роботи уряду.

Як відомо, 19 листопада 2019 року група сенаторів-демократів звернулася до Міністерства оборони США з вимогою надати звіт про надання військової допомоги Україні.

Стало відомо, що Трамп у липні розпорядився затримати військову допомогу Україні, і сталося це за кілька днів до його розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

На думку демократів, затримка військової допомоги Україні була для Трампа важелем, за допомогою якого він чинив тиск на Зеленського у питанні початку розслідування проти Байденів.