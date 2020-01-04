Аліменти. Фото: РБК-Україна

https://racurs.ua/ua/n131635-v-ukrayini-zbilsheno-rozmir-alimentiv.html

Ракурс

Розмір аліментів в Україні з 1 січня 2020 року збільшився. Йдеться мова про мінімальну суму аліментів, розмір яких розраховується на підставі встановленого прожиткового мінімуму.

Про збільшення розміру аліментів повідомило міністерство юстиції України у Facebook.

Так, з 1 січня 2020 року прожитковий мінімум для дітей віком до шести років становить 1779 грн, а для дітей віком від шести до 18 років — 2218 грн.

У міністерстві уточнили, що тепер мінімальний розмір аліментів для дітей віком до шести років становить 889,5 грн, а для дітей віком від шести до 18 років — 1109 грн.

У Мін’юсті зазначили, що вказані суми слід утримувати з зарплат працівників із прив’язкою до прожиткового мінімуму для дітей певного віку, якщо встановлений судом відсоток утримання із зарплати не забезпечує покриття зазначених сум.

Як раніше писав «Ракурс», в аеропорту «Бориспіль» зі скандалом затримали аліментника-боржника, що летів в Об'єднані Арабські Емірати.