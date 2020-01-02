Сплата аліментів: в «Борисполі» зі скандалом затримали боржника, який летів в ОАЕ, фото — ТСН

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В аеропорту «Бориспіль» з лементом затримали аліментника-боржника, який летів до Об'єднаних Арабських Еміратів.

Чоловіка довелося втихомирювати і затримати після того, як він неадекватно поводився на паспортному контролі та у розмові з інспектором Державної прикордонної служби.

Увечері 1 січня 36-річний чоловік мав вилетіти з «Борисполя» до Дубая. Але під час паспортного контролю спрацювала база даних щодо обмеження виїзду з України через несплату аліментів.

Правоохоронці запросили його до службового приміщення, щоб довести рішення про відмову у пропуску через кордон.

Стосовно вас є постанова Дарницького райсуду щодо обмеження виїзду, — повідомив заступник начальника зміни.

Турист-боржник не забажав адекватно сприймати інформацію, лаявся і спробував накинутися на охоронців кордону. Його стримувала супутниця, але через підвищену агресивність прикордонникам довелося застосувати силу та локалізувати порушника.

В ДПС розповіли, що в базах даних прикордонників перебуває приблизно 120 тис. осіб, яким виконавчі служби обмежили виїзд з країни через несплату аліментів.

Нагадаємо, що у 2018 році уряд розпочав активну кампанію по боротьбі з боргами у сплаті аліментів.