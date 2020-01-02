Уплата алиментов: в «Борисполе» со скандалом задержали должника, летевшего в ОАЭ, фото — ТСН

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В аэропорту «Борисполь» со скандалом задержали алиментщика-должника, летевшего в Объединенные Арабские Эмираты.

Мужчину пришлось усмирять и задержать после того, как он неадекватно вел себя на паспортном контроле и в разговоре с инспектором Государственной пограничной службы.

Вечером 1 января 36-летний мужчина должен был вылететь из «Борисполя» в Дубаи. Но во время паспортного контроля сработала база данных по ограничению выезда из Украины из-за неуплаты алиментов.

Правоохранители пригласили его в служебное помещение, чтобы ознакомить с решением об отказе в пропуске через границу.

Относительно вас есть постановление Дарницкого райсуда об ограничении выезда, — сообщил заместитель начальника смены.

Турист-должник не пожелал адекватно воспринимать информацию, ругался и попытался наброситься на пограничника. Его сдерживала спутница, но из-за повышенной агрессивности пограничникам пришлось применить силу и локализовать нарушителя.

В ГПС рассказали, что в базах данных пограничников находится примерно 120 тыс. человек, которым исполнительные службы ограничили выезд из страны из-за неуплаты алиментов.

Напомним, что в 2018 году правительство начало активную кампанию с неуплатой алиментов.