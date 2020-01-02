Чтобы вы сдохли! В «Борисполе» со скандалом задержали алиментщика-должника, летевшего в ОАЭ (ВИДЕО)https://racurs.ua/n131550-chtoby-vy-sdohli-v-borispole-so-skandalom-zaderjali-alimentschika-doljnika-letevshego-v-oae.htmlРакурс
В аэропорту «Борисполь» со скандалом задержали алиментщика-должника, летевшего в Объединенные Арабские Эмираты.
Мужчину пришлось усмирять и задержать после того, как он неадекватно вел себя на паспортном контроле и в разговоре с инспектором Государственной пограничной службы.
Вечером 1 января 36-летний мужчина должен был вылететь из «Борисполя» в Дубаи. Но во время паспортного контроля сработала база данных по ограничению выезда из Украины из-за неуплаты алиментов.
Правоохранители пригласили его в служебное помещение, чтобы ознакомить с решением об отказе в пропуске через границу.
Относительно вас есть постановление Дарницкого райсуда об ограничении выезда, — сообщил заместитель начальника смены.
Турист-должник не пожелал адекватно воспринимать информацию, ругался и попытался наброситься на пограничника. Его сдерживала спутница, но из-за повышенной агрессивности пограничникам пришлось применить силу и локализовать нарушителя.
В ГПС рассказали, что в базах данных пограничников находится примерно 120 тыс. человек, которым исполнительные службы ограничили выезд из страны из-за неуплаты алиментов.
Напомним, что в 2018 году правительство начало активную кампанию с неуплатой алиментов.