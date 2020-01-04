В Украине увеличен размер алиментовhttps://racurs.ua/n131635-v-ukraine-uvelichen-razmer-alimentov.htmlРакурс
Размер алиментов в Украине с 1 января 2020 года увеличился. Речь идет о минимальной сумме алиментов, размер которых рассчитывается на основании установленного прожиточного минимума.
Об увеличении размера алиментов сообщило министерство юстиции Украины в Facebook.
Так, с 1 января 2020 года прожиточный минимум для детей возрастом до шести лет составляет 1779 грн, а для детей возрастом от шести до 18 лет — 2218 грн.
В министерстве уточнили, что теперь минимальный размер алиментов для детей возрастом до шести лет составляет 889,5 грн, а для детей возрастом от шести до 18 лет — 1109 грн.
В минюсте уточнили, что указанные суммы следует удерживать из зарплат работников с привязкой к прожиточному минимуму для детей определенного возраста, если установленный судом процент удержания из зарплаты не обеспечивает покрытие данных сумм.
Как ранее писал «Ракурс», в аэропорту «Борисполь» со скандалом задержали алиментщика-должника, летевшего в Объединенные Арабские Эмираты.