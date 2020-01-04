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Ракурс
Алименты. Фото: РБК-Украина

В Украине увеличен размер алиментов

4 янв 2020, 19:13
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Размер алиментов в Украине с 1 января 2020 года увеличился. Речь идет о минимальной сумме алиментов, размер которых рассчитывается на основании установленного прожиточного минимума.

Об увеличении размера алиментов сообщило министерство юстиции Украины в Facebook.

Так, с 1 января 2020 года прожиточный минимум для детей возрастом до шести лет составляет 1779 грн, а для детей возрастом от шести до 18 лет — 2218 грн.

В министерстве уточнили, что теперь минимальный размер алиментов для детей возрастом до шести лет составляет 889,5 грн, а для детей возрастом от шести до 18 лет — 1109 грн.

В минюсте уточнили, что указанные суммы следует удерживать из зарплат работников с привязкой к прожиточному минимуму для детей определенного возраста, если установленный судом процент удержания из зарплаты не обеспечивает покрытие данных сумм.

Как ранее писал «Ракурс», в аэропорту «Борисполь» со скандалом задержали алиментщика-должника, летевшего в Объединенные Арабские Эмираты.

Источник: Ракурс


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