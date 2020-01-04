Парламент Ливии. Фото: Sputnik Mundo

https://racurs.ua/n131634-parlament-livii-progolosoval-protiv-voennoy-podderjki-so-storony-turcii.html

Ракурс

Парламент Ливии проголосовал за отмену двух межправительственных соглашений между Ливией и Турцией. Парламентарии Ливии признали недействительными соглашения, заключенные правительством национального единства Ливии с Турцией о морской границе и военном сотрудничестве.

Об этом в субботу, 4 января, сообщил представитель парламента Ливии, пишет DW.

Данные соглашения были подписаны премьер-министром признанного ООН правительства национального согласия Ливии Фаизом Сараджем и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в конце ноября 2019 года.

Соглашение о военном сотрудничестве предусматривает возможность ввода турецких войск на территорию Ливии для поддержки правительства национального согласия в борьбе против самопровозглашенной «Ливийской национальной армии» Халифы Хафтара, которого поддерживает парламент Ливии.

Кроме того, парламент высказался за разрыв отношений с Турцией и решил начать расследование в отношении Сараджа, обвинив его в «государственной измене».

Как известно, в Ливии царит двоевластие. В столице Триполи находится сформированное при поддержке ООН правительство национального согласия. Кроме ООН, его активно поддерживают Италия, Катар и Турция.

В городе Тобрук расположен парламент. Власть в этой части страны функционирует независимо от Триполи и опирается на «Ливийскую национальную армию» во главе с Хафтаром. Он получает военную поддержку со стороны Египта, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и Франции. Эксперты также говорят и о поддержке Хафтара Москвой.

Как ранее писал «Ракурс», парламент Турции проголосовал за отправку турецких войск в Ливию.