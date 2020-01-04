Ил-76МД. Фото: АрміяInform

https://racurs.ua/n131633-ispytaniya-voennogo-samoleta-il-76md-proshli-v-karpatah.html

Ракурс

Военный самолет Воздушных сил ВС Украины (ВС ВСУ) Ил-76МД прошел успешные испытания в районе горы Говерла в Карпатах. Самолет был дооборудован под требования Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

Об испытаниях сообщило информационное агентство Минобороны АрміяInform.

Главный инженер авиации командования ВС ВСУ генерал-майор Петр Скоренький заявил, что испытания проводились в тяжелых условиях и расстояние между самолетом и горой было критически малым. Полностью доверять электронике в данных условиях нельзя, поэтому большую часть времени управление самолетом осуществлялось в ручном режиме.

Одним из самых сложных пунктов испытаний была проверка систем предупреждения столкновения самолета с землей. В районе Говерлы подобные испытания проводились впервые. До этого испытательные полеты совершались в Крыму.

Дооборудование самолета новейшими системами проводилось на Николаевском авиаремонтном заводе. После успешно проведенных испытаний самолет получил документы, разрешающие выполнять полеты в соответствии с требованиями ИКАО.

Учитывая потребность в самолетах Ил-76МД, ВС ВСУ и в дальнейшем планируют совершенствовать машины новейшими системами.