Российский истребитель Су-57. Фото: flickr.com

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Истребитель Су-57 упал в тайге в Хабаровском крае Российской Федерации.

Боевая машина разбилась во время испытаний. Летчик успел катапультироваться. Пилота нашли во время спасательной операции, его вертолетом Ми-8 доставляют на авиазавод. Об этом 24 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию Комсомольска-на-Амуре.

В пресс-службе Восточного военного округа пояснили, что на вооружении воинских частей округа самолетов Су-57 нет. Вероятно, что разбился самолет Комсомольского-на-Амуре авиационного завода, который проводил заводские испытания. На оборонном предприятии пока инцидент не комментируют.

Как известно, в России хвастаются истребителем пятого поколения Су-57. Конструкторы уверяют, что воздушная машина имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, технологию «стелс» и новейший комплекс бортового оборудования.

Напомним, 11 декабря в Краснодарском крае разбился военный вертолет Ми-28, который совершал плановый учебно-тренировочный полет. На борту судна находились командир и второй пилот, оба погибли. Офицеры служили в 55-м вертолетном полку, который в 2018 году в Азовском море атаковал украинские катера «Бердянск», «Никополь» и буксир «Яны Капу».