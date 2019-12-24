Російський винищувач Су-57. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/ua/n131226-ne-vytrymav-vyprobuvan-u-rosiyi-rozbyvsya-novitniy-vynyschuvach-su-57.html

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Винищувач Су-57 впав у тайзі в Хабаровському краї Російської Федерації.

Бойова машина розбилася під час випробувань. Льотчик встиг катапультуватися. Пілота знайшли під час рятувальної операції, його вертольотом Мі-8 доставляють на авіазавод. Про це 24 грудня повідомляє ТАСС із посиланням на адміністрацію Комсомольська-на-Амурі.

У прес-службі Східного військового округу пояснили, що на озброєнні військових частин округу літаків Су-57 немає. Ймовірно, що розбився літак Комсомольського-на-Амурі авіаційного заводу, який проводив заводські випробування. На оборонному підприємстві поки інцидент не коментують.

Як відомо, в Росії хизуються винищувачем п’ятого покоління Су-57. Конструктори запевняють, що повітряна машина надзвукову крейсерську швидкість польоту, технологію «стелс» та новітній комплекс бортового обладнання.

Нагадаємо, 11 грудня у Краснодарському краї розбився військовий вертоліт Мі-28, який здійснював плановий навчально-тренувальний політ. На борту судна знаходилися командир та другий пілот, обидва загинули. Офіцери служили в 55-му вертолітному полку, який у 2018 році в Азовському морі атакував українські катери «Бердянськ», «Нікополь» та буксир «Яни Капу».