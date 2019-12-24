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В Канаде зафиксировано 5 землетрясений в течение одного дня, фото: National Park Service

В Канаде зафиксировано 5 землетрясений в течение одного дня (КАРТА)

24 дек 2019, 08:58
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Землетрясения зафиксированы в канадской провинции Британская Колумбия.

Это произошло в 100 км от города Порт Харди 23 декабря. Журналисты телеканала CBC сообщили подробности.

Метеорологи рассказали, что все началось в 8 утра. Сначала произошло землетрясение 5.1 балла. К 12:00 подземные толчки еще дважды (магнитуда 5,6. И 5.8) напомнили о себе. Днем произошло еще два землетрясения магнитудами в 6.0 и 4,8.

По последним данным пострадавших нет. Стихийное бедствие нанесло значительные разрушения. Отсутствует и угроза для возникновения цунами.

Сейсмолог Эндрю Шеффер прокомментировал землетрясения. Он сравнил их с большим грузовиком, который проезжает неподалеку. По его словам, канадцы даже не почувствовали подземельных толчков.

В Канаде зафиксировано 5 землетрясений в течение одного дня, фото: Natural Resources Canada

Ранее на Филиппинах зафиксировали землетрясение. Местные сейсмологи рассказали, что сила толчков достигала 6,9 балла по шкале Рихтера.


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