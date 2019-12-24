В Канаде зафиксировано 5 землетрясений в течение одного дня, фото: National Park Service

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Ракурс

Землетрясения зафиксированы в канадской провинции Британская Колумбия.

Это произошло в 100 км от города Порт Харди 23 декабря. Журналисты телеканала CBC сообщили подробности.

Метеорологи рассказали, что все началось в 8 утра. Сначала произошло землетрясение 5.1 балла. К 12:00 подземные толчки еще дважды (магнитуда 5,6. И 5.8) напомнили о себе. Днем произошло еще два землетрясения магнитудами в 6.0 и 4,8.

По последним данным пострадавших нет. Стихийное бедствие нанесло значительные разрушения. Отсутствует и угроза для возникновения цунами.

Сейсмолог Эндрю Шеффер прокомментировал землетрясения. Он сравнил их с большим грузовиком, который проезжает неподалеку. По его словам, канадцы даже не почувствовали подземельных толчков.

Ранее на Филиппинах зафиксировали землетрясение. Местные сейсмологи рассказали, что сила толчков достигала 6,9 балла по шкале Рихтера.