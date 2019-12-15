На Филиппинах зафиксировано землетрясение, есть жертвы, фото: pixnio

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Ракурс

Мощное землетрясение произошло на Филиппинах.

Зафиксировано несколько подземных толчков. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Местные сейсмологи рассказали, что сила толчков достигала 6,9 балла по шкале Рихтера. Геологическая служба США заявила о цифре в 6,8 балла.

В результате стихии погибла малолетняя девочка, на которую упала стена здания. Мощные подземные толчки привели к разрушениям и повреждениям зданий. Как сообщают сотрудники экстренных служб, жертв может быть значительно больше. Спасатели проводят комплекс мероприятий для поиска граждан.

Острова Филиппинского архипелага (включает 7641 островов), как отмечают сейсмологи, расположены в одной из самых сейсмически активных зон мира. Землетрясения часто фиксируются на разных островах.

Ранее на Филиппинах из-за тайфуна «Каммури» эвакуировали около 200 тыс. человек. Больше всего пострадали центральные районы Филиппин, а также южное побережье острова Лусон.