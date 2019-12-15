Погода в Украине на 16 декабря: в большинстве регионов осадков не ожидается (КАРТА)

В большинстве регионов Украины существенных осадков не ожидается, фото: «Ракурс»

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Ракурс

Погода в Украине 16 декабря будут несколько теплее, чем в прошедшие сутки, во всех регионах, кроме юга.

Температура воздуха ночью составит 1−4° тепла, днем 7−12° выше нуля. Ветер в основном юго-западный, 7−12 м/с. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве 16 декабря будет облачной с прояснениями, без осадков. Ночью столбики термометров опустятся до 1−3°, днем поднимутся до 7−9°. Ветер юго-западный, 7−12 м/с.

Во Львове осадки также не ожидается. Ночью температура воздуха составит 2−4°, днем — 9−11°. Ветер юго-западный, 7−12 м/с.

В Одессе синоптики осадков также не прогнозируют. Ночью — 2−4°, днем — 9−11°. Ветер юго-западный, 7−12 м/с.

В Днепре сутки также пройдут без осадков. Температура ночью опустится до 0−2°, днем поднимется до 6−8°. Ветер юго-западный, 7−12 м/с.

В Харькове ночью ожидается дождь, днем — без существенных осадков. Ночью градусники покажут — 1−3°, днем — 5−7°. Ветер западный, 7−12 м/с.

На Закарпатье 16 декабря осадки не ожидаются. Температура воздуха ночью составит 1−3°, днем — 7−9°. Ветер юго-западный, 7−12 м/с.

Геомагнитная обстановка в Украине 16 декабря будут достаточно спокойной, ожидаются лишь небольшие возмущения.

Напомним, синоптики считают, чтонынешняя зимав Украине может быть экстремальной по своим условиям.