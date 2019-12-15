Инцидент произошел вчера вечером

https://racurs.ua/n130869-ukusil-za-palec-i-izbil-policeyskogo-v-vinnickoy-oblasti-zaderjali-netrezvogo-huligana.html

Ракурс

На Винничине задержали нетрезвого злоумышленника, который разбил служебный планшет правоохранителей, а также укусил за палец и избил полицейского.

Инцидент произошел вчера вечером на грунтовой дороге вблизи села Жабелевка Винницкого района, сообщает Отдел коммуникации полиции Винницкой области.

Отмечается, что там правоохранители остановили легковой автомобиль ВАЗ-2104, за рулем которого находился нетрезвый водитель.

Во время документирования этого инцидента 22-летний пассажир автомобиля, который также находился в состоянии алкогольного опьянения, начал вести себя агрессивно — разбил планшет и сорвал боди-камеру с униформы одного из полицейских.

Во время задержания и применения к нему наручников агрессивный мужчина нанес удары по лицу полицейскому и укусил его за палец.

Сейчас злоумышленник находится в изоляторе временного содержания. За совершение насилия в отношении правоохраетеля (ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса) законодательство предусматривает наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до пяти лет.

В отношении водителя этого транспортного средства составлен административный протокол за управление автомобилем в нетрезвом состоянии (ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях).

Напомним, в Тернопольской области весной 2016 гола пьяный водитель, пытаясь скрыться от правоохранителей, укусил одного из них за предплечье, а другому повредил кисть руки.