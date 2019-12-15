Інцидент стався вчора ввечері

https://racurs.ua/ua/n130869-vkusyv-za-palec-ta-pobyv-policeyskogo-na-vinnychyni-zatrymaly-netverezogo-huligana.html

Ракурс

На Вінниччині затримали нетверезого зловмисника, який розбив службовий планшет правоохоронців, а також вкусив за палець та побив поліцейського.

Інцидент стався вчора ввечері на ґрунтовій дорозі поблизу села Жабелівка Вінницького району, повідомляє Відділ комунікації поліції Вінницької області.

Зазначається, що там правоохоронці зупинили легковий автомобіль ВАЗ-2104, за кермом якого перебував нетверезий водій.

Під час документування цього інциденту 22-річний пасажир автівки, який також перебував у стані алкогольного сп’яніння, почав поводитися агресивно — розбив планшет та зірвав боді-камеру з однострою одного з поліцейських.

Під час затримання та застосування до нього кайданок агресивний чоловік завдав ударів по обличчю поліцейському та вкусив його за палець.

Наразі зловмисник перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. За вчинення насильства щодо правоохоронця (ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу) законодавство передбачає покарання у виді обмеження або позбавлення волі на строк до п’яти років.

Щодо водія цього транспортного засобу складено адміністративний протокол за керування автомобілем у нетверезому стані (ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

Нагадаємо, на Тернопільщині навесні 2016 року п’яний водій, намагаючись втекти від правоохоронців, вкусив одного з них за передпліччя, а іншому пошкодив кисть руки.