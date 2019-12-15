В більшості регіонів України істотні опади не очікуються, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/ua/n130870-pogoda-v-ukrayini-na-16-grudnya-v-bilshosti-regioniv-opady-ne-ochikuutsya-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 16 грудня буде дещо теплішою, ніж минулої доби, в усіх регіонах, окрім півдня.

Температура повітря вночі становитиме 1−4° тепла, вдень 7−12° вище нуля. Вітер здебільшого південно-західний, 7−12 м/с. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Погода в Києві 16 грудня буде хмарною з проясненнями, без опадів. Вночі стовпчики термометрів опустяться до 1−3°, вдень піднімуться до 7−9°. Вітер південно-західний, 7−12 м/с.

У Львові опади також не очікуються. Вночі температура повітря становитиме 2−4°, вдень — 9−11°. Вітер південно-західний, 7−12 м/с.

В Одесі синоптики опадів також не прогнозують. Вночі — 2−4°, вдень — 9−11°. Вітер південно-західний, 7−12 м/с.

У Дніпрі доба також мине без опадів. Температура вночі опуститься до 0−2°, вдень підніметься до 6−8°. Вітер південно-західний, 7−12 м/с.

У Харкові вночі очікується дощ, вдень — без істотних опадів. Вночі термометри покажуть — 1−3°, вдень — 5−7°. Вітер західний, 7−12 м/с.

На Закарпатті 16 грудня опади не очікуються. Температура повітря вночі становитиме 1−3°, вдень — 7−9°. Вітер південно-західний, 7−12 м/с.

Геомагнітний стан в Україні 16 грудня буде досить спокійним, очікуються лише невеликі збурення.

Нагадаємо, синоптики вважають, що цьогорічна зима в Україні може бути екстремальною за своїми умовами.