На Філіппінах зафіксовано землетрус, є жертви, фото: pixnio

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Потужний землетрус стався на Філіппінах.

Зафіксовано кілька підземних поштовхів. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Місцеві сейсмологи розповіли, що сила поштовхів сягала 6,9 бала за шкалою Ріхтера. Геологічна служба США заявила про цифру в 6,8 бала.

Внаслідок стихії загинула малолітня дівчинка, на яку впала стіна будівлі. Потужні підземні поштовхи призвели до руйнувань та пошкоджень будівель. Як повідомляють співробітники екстрених служб, жертв може бути значно більше. Рятувальники проводять комплекс заходів для пошуку громадян.

Острови Філіппінського архіпелагу (включає 7 641 островів), як зазначають сейсмологи, розташовані в одній з найбільш сейсмічно активних зон світу. Землетруси часто фіксуються на різних островах.

Раніше на Філіппінах через тайфун «Каммурі» евакуювали близько 200 тис. людей. Найбільше постраждали центральні райони Філіппін, а також південне узбережжя острова Лусон.