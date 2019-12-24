Москва готова предоставить следствию данные о катастрофе MH17, фото: defensie

https://racurs.ua/n131224-moskva-gotova-predostavit-sledstviu-dannye-o-katastrofe-mh17.html

Ракурс

Катастрофа рейса MH17 расследуется в Нидерландах.

Российская Федерация заявила о готовности предоставить следствию информацию по уничтожению пассажирского авиалайнера Boeing 777 на Донбассе в 2014 году. Об этом сообщает ТАСС.

Владимир Чижов, постоянный представитель РФ при Европейском Союзе, подтвердил, что соответствующая информация может быть передана нидерландской стороне. По его словам, российские правоохранительные органы будут взаимодействовать «в прояснении всех обстоятельств этого инцидента».

Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок отправил в парламент записку о стратегии дальнейших отношений с РФ. В ней указано, что правительство обратилось к Москве с просьбой сотрудничать в расследовании, что касается воздушного пространства над восточной Украины.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines выполнял рейс Амстердам — Куала-Лумпур. Неподалеку Снежного Донецкой области 17 июля 2014 года самолет сбили российские военные. На борту авиалайнера находились 298 пассажиров и членов экипажа, все они погибли.

Ранее обнародовали новый разговор боевиков на Донбассе об атаке на рейс MH17. На записях зафиксировали неидентифицированное лицо и «коменданта Макеевки».