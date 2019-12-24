Москва готова надати слідству дані про катастрофу MH17, фото: defensie

https://racurs.ua/ua/n131224-moskva-gotova-nadaty-slidstvu-dani-pro-katastrofu-mh17.html

Ракурс

Катастрофа рейсу MH17 розслідується у Нідерландах.

Російська Федерація заявила про готовність надати слідству інформацію щодо знищення пасажирського авіалайнера Boeing 777 на Донбасі у 2014 році. Про це повідомляє ТАСС.

Володимир Чижов, постійний представник РФ при Європейському Союзі, підтвердив, що відповідна інформація може бути передана нідерландській стороні. За його словами, російські правоохоронні органи будуть взаємодіяти «у проясненні всіх обставин цього інциденту».

Міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок відправив у парламент записку щодо стратегії подальших відносин з РФ. У ній зазначено, що уряд звернувся до Москви з проханням співпрацювати у розслідуванні, що стосується повітряного простору над східною Україною.

Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines виконував рейс Амстердам — Куала-Лумпур. Неподалік Сніжного Донецької області 17 липня 2014 року літак збили російські військові. На борту авіалайнера перебували 298 пасажирів та членів екіпажу, усі вони загинули.

Раніше оприлюднили нову розмову бойовиків на Донбасі щодо атаки на рейс MH17. На записах зафіксовано неідентифіковану особу й «коменданта Макіївки».