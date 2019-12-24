У Канаді зафіксовано 5 землетрусів протягом одного дня, фото: National Park Service

https://racurs.ua/ua/n131225-u-kanadi-zafiksovano-5-zemletrusiv-protyagom-odnogo-dnya-karta.html

Ракурс

Землетруси зафіксовано у канадській провінції Британська Колумбія.

Це сталось за 100 км від міста Порт Харді 23 грудня. Журналісти телеканалу CBC повідомили подробиці.

Метеорологи розповіли, що все розпочалось о 8 ранку. Спочатку стався землетрус 5.1 бали. До 12 години підземні поштовхи ще двічі (магнітуда 5,6. і 5.8) нагадали про себе. Вдень відбулося ще два землетруси магнітудами у 6.0 і 4,8.

За останніми даними постраждалих немає. Стихійне лихо не завдало значних руйнувань. Відсутня і загроза щодо виникнення цунамі.

Сейсмолог Ендрю Шеффер прокоментував землетруси. Він порівняв їх з великою вантажівкою, яка проїжджає неподалік. За його словами, канадці навіть не відчули підземельних поштовхів.

Раніше на Філіппінах зафіксували землетрус. Місцеві сейсмологи розповіли, що сила поштовхів сягала 6,9 бала за шкалою Ріхтера.