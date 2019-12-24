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У Канаді зафіксовано 5 землетрусів протягом одного дня, фото: National Park Service

У Канаді зафіксовано 5 землетрусів протягом одного дня (КАРТА)

24 гру 2019, 08:58
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Землетруси зафіксовано у канадській провінції Британська Колумбія.

Це сталось за 100 км від міста Порт Харді 23 грудня. Журналісти телеканалу CBC повідомили подробиці.

Метеорологи розповіли, що все розпочалось о 8 ранку. Спочатку стався землетрус 5.1 бали. До 12 години підземні поштовхи ще двічі (магнітуда 5,6. і 5.8) нагадали про себе. Вдень відбулося ще два землетруси магнітудами у 6.0 і 4,8.

За останніми даними постраждалих немає. Стихійне лихо не завдало значних руйнувань. Відсутня і загроза щодо виникнення цунамі.

Сейсмолог Ендрю Шеффер прокоментував землетруси. Він порівняв їх з великою вантажівкою, яка проїжджає неподалік. За його словами, канадці навіть не відчули підземельних поштовхів.

У Канаді зафіксовано 5 землетрусів протягом одного дня, фото: Natural Resources Canada

Раніше на Філіппінах зафіксували землетрус. Місцеві сейсмологи розповіли, що сила поштовхів сягала 6,9 бала за шкалою Ріхтера.


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