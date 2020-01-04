Іл-76МД. Фото: АрміяInform

https://racurs.ua/ua/n131633-vyprobuvannya-viyskovogo-litaka-il-76md-proyshly-u-karpatah.html

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Військовий літак Повітряних сил ЗС України (ПС ЗСУ) Іл-76МД пройшов успішні випробування в районі гори Говерла в Карпатах. Літак був дообладнаний під вимоги Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО).

Про випробування повідомило інформаційне агентство Міноборони АрміяInform.

Головний інженер авіації командування ПС ЗСУ генерал-майор Петро Скоренький заявив, що випробування проводилися у важких умовах і відстань між літаком і горою була критично малою. Повністю довіряти електроніці в даних умовах не можна, тому більшу частину часу керування літаком здійснювалося у ручному режимі.

Одним із найскладніших пунктів випробувань була перевірка систем попередження зіткнення літака із землею. У районі Говерли подібні випробування проводилися вперше. До цього випробувальні польоти відбувалися у Криму.

Дообладнання літака новітніми системами проводилося на Миколаївському авіаремонтному заводі. Після успішно проведених випробувань літак отримав документи, що дозволяють виконувати польоти відповідно до вимог ІКАО.

З огляду на потребу в літаках Іл-76МД, ПС ЗСУ і надалі планують удосконалювати машини новітніми системами.