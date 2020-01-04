Парламент Лівії. Фото: Sputnik Mundo

https://racurs.ua/ua/n131634-parlament-liviyi-progolosuvav-proty-viyskovoyi-pidtrymky-z-boku-turechchyny.html

Ракурс

Парламент Лівії проголосував за скасування двох міжурядових угод між Лівією і Туреччиною. Парламентарі Лівії визнали недійсними угоди, укладені урядом національної єдності Лівії з Туреччиною про морський кордон і військове співробітництво.

Про це в суботу, 4 січня, повідомив представник парламенту Лівії, пише DW.

Дані угоди були підписані прем'єр-міністром визнаного ООН уряду національної єдності Лівії Фаїзом Сараджем і президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом напкінці листопада 2019 року.

Угода про військове співробітництво передбачає можливість введення турецьких військ на територію Лівії для підтримки уряду національної єдності у боротьбі проти самопроголошеної «Лівійської національної армії» Халіфи Хафтара, якого підтримує парламент Лівії.

Крім того, парламент висловився за розрив відносин із Туреччиною і вирішив почати розслідування відносно Сараджа, звинувативши його у «державній зраді».

Як відомо, в Лівії панує двовладдя. У столиці Тріполі знаходиться сформований за підтримки ООН уряд національної згоди. Крім ООН, його активно підтримують Італія, Катар і Туреччина.

У місті Тобрук розташований парламент. Влада в цій частині країни функціонує незалежно від Тріполі і опирається на «Лівійську національну армію» на чолі з Хафтаром. Він отримує військову підтримку з боку Єгипту, Саудівської Аравії, Об'єднаних Арабських Еміратів та Франції. Експерти також говорять і про підтримку Хафтара Москвою.

Як раніше писав «Ракурс», парламент Туреччини проголосував за відправку турецьких військ до Лівії.