Володимир Зеленський. Фото: ZN.ua

https://racurs.ua/ua/n131637-zelenskyy-u-2019-roci-otrymav-mayje-5-mln-grn-vid-kvartalu-95-dokument.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський поспішив задекларувати свої доходи, які він одержав наприкінці 2019 року від ТОВ «Квартал 95».

Інформація про це з’явилася в електронній декларації президента.

Зеленський вказав, що 27 грудня 2019 року він отримав від ТОВ «Квартал 95» 4,88 млн грн роялті та 104 тис. грн компенсації за користування торговою маркою.

Слід зауважити, що за 2018 рік Зеленський у декларації вказав, що отримав від ТОВ «Квартал ТВ» всього 4 тис. грн роялті. За рік сума доходу зросла в 1250 разів.

Нагадаємо, що роялті — це вид ліцензійної грошової винагороди за використання авторських прав, франшиз, патентів та інших видів власності. Роялті набула широкого поширення у франчайзингу, в ньому грошова компенсація стягується за торгову марку, логотип, слогани, корпоративну музику і інші знаки, за якими кінцевий покупець може відрізнити компанію від конкурентів.