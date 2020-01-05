Иран выразил протест США в связи с угрозами Трампа

Иран и США. Фото: В Новом Свете

https://racurs.ua/n131651-iran-vyrazil-protest-ssha-v-svyazi-s-ugrozami-trampa.html

Ракурс

Иран выразил протест относительно угроз президента США Дональда Трампа, который заявил о своей готовности применить новейшее американское оружие для нанесения ударов по 52 иранским объектам. Трамп собирается нанести удар в том случае, если иранская сторона проведет какие-либо военные акции в отношении американцев или американских объектов.

Министерство иностранных дел Ирана сегодня вызвало посла Швейцарии в Тегеране Маркуса Лейтнера в связи с угрозами Трампа. Как известно, Швейцария представляет интересы США в Тегеране, сообщает «Интерфакс-Украина».

Заместитель министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Аббас Аракчи выразил решительный протест в связи с угрозами Трампа, заявив, что поведение президента США является нарушением всех норм международного права.

Аракчи заявил, что Иран готов ответить на любые угрозы или действия, касающиеся национальной безопасности и территориальной целостности страны.

Также дипломат добавил, что угрозы Трампа в отношении культурных ценностей Ирана являются военным преступлением.

Как сегодня писал «Ракурс», Трамп грозился нанести удар по 52 иранским объектам, которые представляют большую важность для Ирана и иранской культуры.