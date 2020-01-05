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Погода в Украине: на Рождество осадков не ожидается, фото: pxhere

Погода в Украине: на Рождество осадков не ожидается (КАРТА)

5 янв 2020, 16:18
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Погода в Украине на Рождество не будет существенно отличаться от метеорологических условий, которые были на Новый год.

В ночь с 6 на 7 января на большей части территории государства осадков не ожидается. Об этом сообщает Гидрометцентр.

По данным синоптиков, снежного Рождества в Украине в 2020 году ожидать не стоит. В понедельник и вторник граждане увидят преимущественно сухую и не слишком морозную погоду. Дожди и мокрый снег возможны только на Приазовье.

Погода в Україні: на Різдво опадів не очікується, фото: Гидрометцентр

Средняя температура ночью составит -1 … -6 градусов. Днем показатели будут на уровне от -2 до +3 градусов. В южных регионах плюсовые температуры прогнозируют в пределах +1 … +6 градусов.

В украинской столице геомагнитная активность будет оставаться низкой. Индекс не превысит отметки в два пункта.

Погода в Україні: на Різдво опадів не очікується, фото: гисметео

Ранее ученые заявили, что на Европу надвигается климатическая катастрофа. Эксперты из Гронингенского и Утрехтского университетов (Нидерланды) сообщают о стремительном таянии ледников Гренландии и увеличении количества осадков. Эти факторы могут спровоцировать изменение направления Северо-Атлантического течения, является северо-восточным продолжением Гольфстрима.

Источник: Ракурс


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