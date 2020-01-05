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Ракурс
Парламент Ирака поддержал вывод войск США, фото: YouTube

Парламент Ирака поддержал вывод войск США

5 янв 2020, 18:02
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Высылку американских войск поддержал иракский парламент.

Депутаты выступили против пребывания солдат США на территории государства. Об этом говорится в соответствующей резолюции.

Они призвали восстановить государственную монополию на оружие. По мнению законодателей, нужны шаги, которые смогут запретить доступ иностранным войскам. Ирак планирует подать жалобу в Организацию Объединенных Наций на Вашингтон.

Парламентарии также призвали отозвать просьбу о международной помощи в борьбе с Исламским государством, поскольку «военные действия завершены, а победа достигнута». Речь идет об операции «Несокрушимая решительность». Она была организована на территории страны в 2014 году. Военные действия продолжались под руководством США и на территории Сирии.

Решение парламента приняты из-за ликвидации командующего силами спецназначения «Аль-Кудс», иранского генерала Касема Сулеймани. Он погиб в результате ракетного удара США.

Напомним, после убийства иранского генерала США объявили о планах отправить на Ближний Восток еще 3 тыс. солдат. Дополнительный контингент должен стать фактором стабильности в регионе.

Источник: Ракурс


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