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Парламент Ирака поддержал вывод войск США, фото: YouTube
Парламент Ирака поддержал вывод войск СШАhttps://racurs.ua/n131657-parlament-iraka-podderjal-vyvod-voysk-ssha.htmlРакурс
Высылку американских войск поддержал иракский парламент.
Депутаты выступили против пребывания солдат США на территории государства. Об этом говорится в соответствующей резолюции.
Они призвали восстановить государственную монополию на оружие. По мнению законодателей, нужны шаги, которые смогут запретить доступ иностранным войскам. Ирак планирует подать жалобу в Организацию Объединенных Наций на Вашингтон.
Парламентарии также призвали отозвать просьбу о международной помощи в борьбе с Исламским государством, поскольку «военные действия завершены, а победа достигнута». Речь идет об операции «Несокрушимая решительность». Она была организована на территории страны в 2014 году. Военные действия продолжались под руководством США и на территории Сирии.
Решение парламента приняты из-за ликвидации командующего силами спецназначения «Аль-Кудс», иранского генерала Касема Сулеймани. Он погиб в результате ракетного удара США.
Напомним, после убийства иранского генерала США объявили о планах отправить на Ближний Восток еще 3 тыс. солдат. Дополнительный контингент должен стать фактором стабильности в регионе.
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