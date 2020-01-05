Силы спецопераций ВСУ получили собственную авиацию, фото: Минобороны

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Силы специальных операций Вооруженных сил Украины (ВСУ) получили собственную авиацию.

В Винницкой области создали 35-ю смешанную авиационную эскадрилью. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Новая группа будет подчиняться 456-й бригаде транспортной авиации. Командование Сил специальных операций также уполномочено отдавать приказы по выполнению задач.

Около 80% численности составляют военные 456-й бригады. Подразделение комплектуется из других частей. В нем также будет функционировать штаб.

В ведомстве добавляют, что эскадрилья 8−9 января примет участие в первых полетах 456-й бригады в 2020 году. Тренировочные полеты должны поддержать навыки военнослужащих.

На вооружении эскадрильи будут находиться вертолеты Ми-2 и Ми-8, а также самолеты Ан-26. Боевые вертолеты Ми-24 планируется ввести в эксплуатацию после 2020 года.

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