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Ракурс
На Венере существуют активные вулканы - астрофизики, фото: pxfuel

На Венере существуют активные вулканы — астрофизики (ФОТО)

5 янв 2020, 19:26
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Активные вулканы могут существовать на поверхности Венеры.

Результаты моделирования показывают, что лава на планете извергалась всего несколько лет назад. Об этом сообщает журнал Science Advances.

По мнению ученых, Венера — второй космический объект после Земли, на котором замечены недавние извержения. Астрофизики считают, что обнаруженные потоки лавы на Венере очень молоды. На планете, как заявили специалисты, до сих пор есть действующие вулканы.

Об извержении вулканов на Венере эксперты NASA узнали еще в 1990-х годах, когда отправили специальный аппарат. Он и зафиксировал масштабные извержения лавы. В 2000-х годах аппарат ESA Venus Express измерил количество инфракрасного излучения. До недавнего времени информации о скорости застывания свежей лавы было недостаточно.

На Венере существуют активные вулканы - астрофизики, фото: Science Advances

По словам авторов исследования, минералы планеты меняются со временем. Они могут влиять на извержение вулканов, поскольку вступают в реакцию с атмосферой.

Ранее в Америке нашли вулкан, который уничтожил постантичную цивилизацию Европы. Его называли причиной значительного похолодания в Северном полушарии в VI в.

Источник: Ракурс


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