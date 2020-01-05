Опубликованы фото подозреваемых в убийстве двух девушек на Новый год в Киеве, фото: Экономическая правда

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Ракурс

Убийство двух девушек на Новый год в Киеве расследует Нацполиция.

Появились первые фото подозреваемых. Снимки опубликовал Telegram-канал «Киев Оперативный».

Среди подозреваемых — Ксендзик Сергей Дмитриевич, 1985 года. Он родился в селе Любитов, Ковельского района Волынской области. Ранее неоднократно судим.

Соучастником убийства может быть Бершацкая Елизавета Васильевна, 2000 года. Она родилась в селе Липняжка, Добровеличкивского района Кировоградской области.

Граждан, которым известно о местонахождении данных лиц, просят сообщить в полицию. Сотрудники правоохранительных органов продолжают осуществлять комплекс следственно-оперативных мероприятий для установления обстоятельств преступления, разыскивают преступников.

Напомним, двух девушек 16 и 19 лет убили в Подольском районе столицы. Киевлянка, которая сдавала жилье в аренду, сообщила о страшной находке. Хозяйка нашла тела с признаками насильственной смерти на балконе в шкафу. Третьего января арендатор направил женщине смс и сообщил, что они съедут раньше. Убийство спровоцировало резонанс в обществе.