Авіакатастрофа в Ірані: що відомо про загиблих працівників МАУ та пасажирів / Колаж, Фото Інстаграм, Журавель у Фейсбук

https://racurs.ua/ua/n131747-prekrasni-piloty-vcheni-studenty-scho-vidomo-pro-jertv-aviakatastrofy-u-nebi-nad-iranom-foto.html

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Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані забрала життя 167 пасажирів та дев’ятьох членів екіпажу. На рейс з Тегерана до Києва зареєструвалося 11 громадян України (двоє пасажирів та дев’ятеро членів екіпажу), 63 громадян Канади, 82 іранців, 10 шведів, четверо громадян Афганістану, троє німців та троє британців. З’явилася нова інформація про українців — пілотів та бортпровідників, а також пасажирів літака Вoeing 737−800.

Екіпаж. Прекрасні пілоти. Я літав з кожним з них. І за кожного певен, як за самого себе. Олексій — чудовий інструктор, який вчив десятки наших других пілотів і командирів. Володимир — досвідчений командир з понад 10 тис. годин льоту, вісім років командир МАУ. Сергій — у минулому командир «Блакитної стежі», підрозділу Військово-транспортної авіації України, як цивільний пілот освоїв Вoeing-767 і Boeing-737. Майстер своєї справи, — пише в Фейсбук колега загиблих Iurii Truepilot.

За його словами, пілоти, за іронією долі, літали у складному гірському аеродромі Тегерана, і «вже відчували себе там, як вдома». Він уточнив, що раніше пілоти без проблем справлялись з важкими відмовами двигуна на зльоті і максимально складними погодними умовами.

Володимир Гапоненко. Командир екіпажу. У нього залишилося двоє дітей. Навчався в Льотній академії Національного авіаційного університету у Кропивницькому. Його дружина Катерина під час включення на одному з телеканалів сказала, що тримається заради дітей.

Олексій Наумкін. Інструктор. Мав 12 тис. год нальоту.

Сергій Хоменко. Другий пілот. 7,6 тис. год нальоту.

Катерина Статнік. Бортпровідник. 27 років. На її сторінці в Instagram залишають співчуття.

Мама загиблого старшого стюарта Ігоря Матькова повідомила, що син багато років працював в МАУ.

Йому 34 роки. У нього не було сім’ї, ми з батьком його сім’я. Ми вчора з ним ввечері попрощалися. Нам ще рукою помахав. Рейси туди були вечірні, а вранці назад. Каже, я мама вранці буду. І о 6.00 ранку дочка дзвонить з Америки і питає, на якому рейсі Ігор полетів? Я говорю: «В Тегеран». Вона каже: «Українські авіалінії там розбилися», — сказала мама Ігоря.

Марія Микитюк. Бортпровідник. 24 роки. Навчалася в НАУ у 2012−2018 роках. Марія родом з Івано-Франківська. Любила небо і дуже пишалася своєю роботою. Чотири дні тому дівчина виклала в Інстаграм своє фото біля новорічної ялинки. На ньому вона посміхається і питає: «Кому розповісти віршик?»

Валерія Овчарук працювала бортпровідницею авіакомпанії МАУ з 2015 року. В її профілі в соцмережах зазначено, що родом вона з Луганська, живе в Києві.

Денис Лихно. Бортпровідник. Навчався в НАУ в 2012—2018 роках. Працював в МАУ всього півроку, але запам’ятався багатьом колегам.

Пасажири

Окрім членів екіпажу, відомо, що в катастрофі загинули студенти і випускники іранського технологічного університету міста Шаріф. За даними державного ЗМІ Ірану, на борт літака піднялися 13 випускників університету. Однак це не повна інформація, працівники університету ще будуть її доповнювати.

Олена Малахова. Директор авіакомпанії ТОВ «Скайавіатранс». Відомо, що компанія займалася перевезенням вантажів. Їй належить Іл-76, який розбомбили 5 серпня 2019 року в лівійському місті Місурата. Літак, за офіційною версією, віз гуманітарний вантаж із Анкари.

Форуг Хадемі було 39 років. Її докторська дисертація допомогла отримати нові знання про смертельне паразитарне захворювання вісцеральний лейшманіоз. Вранці 8 січня вона поверталася з Тегерана до Вінніпегу (Канада), де працювала над проектом з розвитку академічного обміну між вченими різних країн, пише ВВС.

Захра Нагібі вчиласяв аспірантурі в університеті Віндзора (Канада). Вона розробляла нові моделі розвитку сільського господарства в закритих приміщеннях. Серед загиблих також було кілька співробітників міжнародних організацій. Наприклад, Фарзана Надері вела проект з розвитку бджільництва в Організації Об'єднаних Націй з промислового розвитку. Деякі летіли цілими сім’ями.

Сім’я Мусаві — батько Педро, мати Мойган і двоє їхніх дітей — Дарина і Доріна — поверталися з Тегерана в Едмонтон після новорічних канікул.

Також відомо, що громадянин Великої Британії Мохаммад Реза Кадхода-Заде керував клінінговою компанією, друзі і сусіди описали його як «тихого, чемного і милого» чоловіка.

Другий загиблий — 35-річний Саїд Тахмасебі Хадемсаді — працював інженером в будівельній фірмі.

Сем Зокало, 42 роки, був інженером в компанії BP. Всі громадяни Британії використовували рейс «Тегеран — Київ» як стикувальний по дорозі в Лондон.