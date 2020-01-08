НАТО рекомендує Ірану «утриматися від подальшого насильства».

Генеральний секретар воєнно-політичного блоку Єнс Столтенберг звернувся до влади країни. Про це він повідомив у Twitter.

Чиновник засудив атаку іранських військових по американській базі в Іраку. Він застеріг Тегеран від подібних кроків в майбутньому.

Закликає Іран утриматися від подальшого насильства, — написав він в сервісі мікроблогів.

Столтенберг додав, що в організації проводять консультації стосовно даного питання. За його словами, тренувальні місії в Іраку повинні продовжитись.

Нагадаємо, Іран обстріляв ракетами американських військових, які знаходились на території Іраку. Тегеран заявив, що 80 американських солдатів загинули внаслідок удару. Влада країни назвала це відповіддю на ліквідацію генерала Касема Сулеймані.