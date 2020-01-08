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Ракурс
Яна Дугарь, фото: ICTV

Вбивство Шеремета: підозрювану Дугарь залишили під цілодобовим домашнім арештом

8 січ 2020, 16:25
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Яна Дугарь, одна з підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета в Києві влітку 2016 року, перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом до 8 лютого.

Апеляційний суд Києва сьогодні відхилив клопотання захисту, який просив взагалі скасувати міру запобіжного заходу для Дугарь.

Суд лише замінив адресу її домашнього арешту. Тепер вона перебуватиме в Києві у квартирі своєї поручительки, колишнього депутата Оксани Корчинської.

Раніше Дугарь перебувала під цілодобовим домашнім арештом за місцем своєї прописки у місті Новомосковську на Дніпропетровщині.

Всього в причетності до вбивства Шеремета правоохоронці підозрюють п’ятьох осіб — військову медсестр Дугарь, дитячого хірурга з «Охматдиту» Юлію Кузьменко, музикант та добровольця Андрія Антоненка та подружжя учасників війни на сході України Інну та Владислава Грищенків. Останнім двом у цій справі офіційні підозри не оголошені, їх вважають особами, котрі можуть володіти певною інформацією.

Про затримання підозрюваних міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив 12 грудня 2019 року.

Організатором убивства вважається Антоненко. Дугарь, на думку слідства, здійснювала «розвідку» на місці майбутнього скоєння злочину — фотографувала розташовані там камери спостереження.

Нагадаємо, наприкінці грудня адвокати Дугарь заявили про фальсифікацію експертизи у справі щодо вбивства Шеремета.

Джерело: Ракурс


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