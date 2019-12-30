Адвокати Яни Дугарь заявили про фальсифікацію доказів. Фото: Факти

https://racurs.ua/ua/n131480-sprava-sheremeta-advokaty-dugar-zayavyly-pro-falsyfikaciu-dokaziv.html

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Адвокати підозрюваної у справі вбивства журналіста Павла Шеремета Яни Дугарь заявили про фальсифікацію експертизи.

Захист наголошує на такі моменти, як наявність у Дугарь татуювання, незнайомстві з іншими фігурантами справи у 2016 році, перебування підозрюваної у військовій частині в липні 2016 року і надання медичної допомоги пораненим. Адвокати заявляють, що це унеможливлює перебування Дугарь у Києві 16 та 18 липня 2016 року. Про це 30 грудня повідомляє «Громадське».

За словами захисту, зразок відео, яке відібрала сторона обвинувачення, датована 11 липня 2019 року. Адвокати наголошують, що підозрювана у цей час була за кордоном. Вони вже заявили, що планують подавати заяву про злочин щодо фальсифікації доказів і незаконне утримання особи під домашнім арештом.

Як відомо, журналіста Павла Шеремета вбили 20 липня 2016 року. Невідомі замінували і підірвали його автомобіль у центрі Києва. Глава МВС Арсен Аваков 12 грудня повідомив, що у справі про вбивство журналіста затримали сержанта Сил спецоперацій та музикант Андрія Антоненка, медика в «Охматдиті» Юлію Кузьменко. Правоохоронці вважають, що саме 40-річна Кузьменко нібито закладала вибухівку під авто Шеремета.

Нагадаємо, 13 грудня Печерський райсуд обрав для Кузьменко запобіжний захід — арешт строком на два місяці до 8 лютого 2020 року. Андрій Антоненко перебуватиме в СІЗО теж щонайменше до 8 лютого. У свою чергу, Яну Дугарь відправили під цілодобовий домашній арешт до 8 лютого.