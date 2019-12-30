Адвокаты Яны Дугарь заявили о фальсификации доказательств. Фото: Факты

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Ракурс

Адвокаты подозреваемой в деле убийства журналиста Павла Шеремета Яны Дугарь заявили о фальсификации экспертизы.

Защита подчеркивает такие моменты, как наличие у Дугарь татуировки, незнакомстве с другими фигурантами дела в 2016 году, пребывание подозреваемой в воинской части в июле 2016 года и оказание медицинской помощи раненым. Адвокаты заявляют, что это делает невозможным пребывание Дугарь в Киеве 16 и 18 июля 2016 года. Об этом 30 декабря сообщает «Громадське».

По словам защиты, образец видео, которое отобрала сторона обвинения, датированный 11 июля 2019 года. Адвокаты отмечают, что подозреваемая в это время была за границей. Они уже заявили, что планируют подавать заявление о преступлении относительно фальсификации доказательств и незаконном содержании лица под домашним арестом.

Как известно, журналиста Павла Шеремета убили 20 июля 2016 года. Неизвестные заминировали и взорвали его автомобиль в центре Киева. Глава МВД Арсен Аваков 12 декабря сообщил, что в деле об убийстве журналиста задержали сержанта Сил спецопераций и музыкант Андрея Антоненко, медика в «Охматдете» Юлию Кузьменко. Правоохранители считают, что именно 40-летняя Кузьменко якобы закладывала взрывчатку под авто Шеремета.

Напомним, 13 декабря Печерский райсуд избрал для Кузьменко меру пресечения — арест сроком на два месяца до 8 февраля 2020 года. Андрей Антоненко будет находиться в СИЗО тоже минимум до 8 февраля. В свою очередь, Яну Дугарь отправили под круглосуточный домашний арест до 8 февраля.