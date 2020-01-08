Убийство Шеремета: подозреваемую Дугарь оставили под круглосуточным домашним арестом

Яна Дугарь, фото: ICTV

https://racurs.ua/n131745-ubiystvo-sheremeta-podozrevaemuu-dugar-ostavili-pod-kruglosutochnym-domashnim-arestom.html

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Яна Дугар, одна из подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета в Киеве летом 2016 года, будет находиться под круглосуточным домашний арестом до 8 февраля.

Апелляционный суд Киева сегодня отклонил ходатайство защиты, которая просила вовсе отменить меру пресечения для Дугарь.

Суд лишь заменил адрес ее домашнего ареста. Теперь она будет находиться в Киеве в квартире своей поручительницы, бывшего депутата Оксаны Корчинской.

Ранее Дугарь находилась под круглосуточным домашним арестом по месту своей прописки в городе Новомосковске Днепропетровской области.

Всего в причастности к убийству Шеремета правоохранители подозревают пятерых человек — военную медсестер Дугарь, детского хирурга из «Охматдета» Юлию Кузьменко, музыканта и добровольца Андрея Антоненко и участников войны на востоке Украины супругов Инну и Владислава Грищенко. Последним двум в этом деле официальные подозрения не объявлены, их считают лицами, которые могут обладать определенной информацией.

О задержании подозреваемых министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил 12 декабря 2019 года.

Организатором убийства считается Антоненко. Дугарь, по мнению следствия, осуществляла «разведку» на месте будущего совершения преступления — фотографировала расположенные там камеры наблюдения.

Напомним, в конце декабря адвокаты Дугарь заявили о фальсификации экспертизы по делу об убийстве Шеремета.