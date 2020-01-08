Дело Гусева: cуд оправдал экс-милиционера, которого обвиняли в фабрикации производств на активистов, фото: википедия

https://racurs.ua/n131744-delo-guseva-eks-milicionera-opravdali.html

Ракурс

В деле Майдана по фабрикации силовиками производств в отношении активистов Революции достоинства новое решение принял Соломенский райсуд Киева.

Инстанция оправдала экс-милиционера Олега Гусева. Об этом сообщило издание Insider со ссылкой на текст постановления.

Некоторые доказательства прокуратуры судья считает очевидно недопустимыми. Отмечается, что копия протокола об административном правонарушении не была заверена надлежащим образом. Суд не мог ее идентифицировать.

Судом было установлено, что рапорты не являются официальными документами, поэтому не могут быть предметом преступления. Производство расследовалось по ч. 1 ст. 366 УК Украины. Пострадавший по делу Арсений Толстых сообщил изданию, что планирует обжаловать приговор.

Представители следствия считали, что Гусев составлял фейковые рапорты вместе с другими правоохранительными органами на активистов Автомайдана. Они якобы отказались остановиться по требованию милиционера.