Справа Гусєва: cуд виправдав екс-міліціонера, якого звинувачували у фабрикації проваджень на активістів, фото: вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n131744-sprava-gusieva-eks-milicionera-vypravdaly.html

Ракурс

У справі Майдану щодо фабрикації силовиками проваджень стосовно активістів Революції гідності нове рішення ухвалив Солом’янський райсуд Києва.

Інстанція виправдала екс-міліціонера Олега Гусєва. Про це повідомило видання Insider із посиланням на текст ухвали.

Деякі докази прокуратури суддя вважає очевидно недопустимими. Зазначається, що копія протоколу про адміністративне правопорушення не була завірена належним чином. Суд не мав змоги її ідентифікувати.

Судом було встановлено, що рапорти не є офіційними документами, а тому не можуть бути предметом злочину. Провадження розслідувалось за ч. 1 ст. 366 КК України. Потерпілий у справі Арсеній Толстих повідомив виданню, що планує оскаржувати вирок.

Представники слідства вважали, що Гусєв складав фейкові рапорти разом з іншими правоохоронцями на активістів Автомайдану. Вони нібито відмовились зупинитись на вимогу міліціонера.