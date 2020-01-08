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Володимир Путін та Реджеп Ердоган, фото: kremlin.ru

Путін та Ердоган запустили газогін «Турецький потік» (ІНФОГРАФІКА)

8 січ 2020, 16:12
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Газогін «Турецький потік», який постачати російський газ до Туреччини та Європи в обхід України, введено «Газпромом» в експлуатацію.

В урочистій церемонії в Стамбулі з цього приводу взяли участь президенти Росії та Туреччини Володимир Путін та Реджеп Ердоган, а також міністри енергетики обох країн, повідомляє агентство «Анадолу».

Довжина цього газогону становить 935 км, він проходить від міста Анапа в Росії до турецького населеного пункту Кийикєй.

Спорудження цього газогону розпочалося в 2017 році, в «Газпромі» стверджують, що його вартість склала 7 млрд дол. США. Газогін складається з двох ниток загальною потужністю 31,5 млрд куб. м у рік. Перша нитка призначена для постачання газу до Туреччини, друга — до країн Південної та Південно-східної Європи.

Міністр енергетики та природних ресурсів Туреччини Фатіх Донмез під час цієї церемонії повідомив, що Туреччина через газогін отримуватиме 15,7 млрд кубометрів газу в рік, ще 15,7 млрд кубометрів транспортуватимуться далі до Європи.

Схема газогону «Турецький потік», інфографіка: «Анадолу»

Нагадаємо, попри призупинення будівництва газогону «Північний потік-2», газ офіційно пішов по першій нитці його наземного продовження — газогону Eugal.


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