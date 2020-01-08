Владимир Путин и Реджеп Эрдоган, фото: kremlin.ru

https://racurs.ua/n131743-putin-i-erdogan-zapustili-gazoprovod-tureckiy-potok-infografika.html

Ракурс

Газопровод «Турецкий поток», который поставлять российский газ в Турцию и Европу в обход Украины, введен «Газпромом» в эксплуатацию.

В торжественной церемонии в Стамбуле по этому поводу приняли участие президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган, а также министры энергетики двух стран, сообщает агентство «Анадолу».

Длина этого газопровода составляет 935 км, он проходит от города Анапа в России к турецкому населенному пункту Кыйыкей.

Сооружение этого газопровода началось в 2017 году, в «Газпроме» утверждают, что его стоимость составила 7 млрд долл. США. Газопровод состоит из двух ниток общей мощностью 31,5 млрд куб. м в год. Первая нитка предназначена для поставки газа в Турцию, вторая — в страны Южной и Юго-Восточной Европы.

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез во время этой церемонии сообщил, что Турция через газопровод будет получать 15,7 млрд кубометров газа в год, еще 15,7 млрд кубометров будут транспортироваться дальше в Европу.

Напомним, несмотря на приостановление строительства газопровода «Северный поток-2», газ официально пошел по первой нитке его наземного продолжения — газопровода Eugal.